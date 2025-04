Mocne historie, brutalna akcja, poważne tematy. Ranking seriali anime dla dojrzałego odbiorcy

Reklama

Choć anime zdominowane są przez seriale z gatunku shōnen, czyli skierowanych głównie do chłopców, dlatego wciąż mówi się o takich produkcjach "bajki dla dzieci", to jednak japońskie animacje mają do zaoferowania znacznie dojrzalsze tytuły. Wiele z tych dzieł wyróżnia się wciągającą fabułą oraz poważniejszą tematyką, oszałamiającą stroną wizualną, ale też najczęściej efektowną, ale brutalną akcją, nieodpowiednią dla młodszych widzów.

Serwis Ranker przygotował rozbudowany ranking anime dla dorosłych widzów. O kolejności zadecydowały głosy użytkowników. W zestawieniu występują produkcje z różnych gatunków, jak horror, fantasy, science fiction czy wykorzystujące elementy nadprzyrodzone oraz motywy samurajskie i wikińskie. Większość z nich jest oparta na popularnych mangach, ale nie brakuje też tytułów na podstawie słynnych gier. Oczywiście na liście znajdują się również seriale z gatunku shōnen, który potrafiły zaskoczyć dojrzalszą tematyką lub zwrotami akcji. Jak oceniacie ten ranking? Które anime z zestawienia widzieliście? A które zamierzacie obejrzeć? Dajcie znać w komentarzach.

Anime - ranking