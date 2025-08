Brendan Fraser w Japonii. Nowy film aktora może wzruszyć widzów w 2025 roku [ZWIASTUN]

fot. materiały prasowe

Searchlight Pictures jest znane z niezależnego, autorskiego kina, które podbija festiwale i często również serca widzów. Rental Family, według przecieków, jest oceniane fenomenalnie podczas pokazów testowych, a padają porównania już do tak docenianych tytułów jak Mała Miss oraz Przesilenie zimowe.

Premiera światowa na wrześniowym festiwalu filmowym w Toronto odpowie na pytanie, czy mamy do czynienia z czymś równie wybitnym. Brendan Fraser ma jednak w takim projekcie wyraźnie więcej do zagrania niż w krytykowanej komedii Bracia z 2024 roku. A przecieki zza kulis mówią o wielkiej roli aktora. Start w Toronto pokazuje wiarę w ten projekt ze strony producentów, którzy będą chcieli promować go podczas sezonu nagród.

Rental Family – zwiastun

Zobaczcie i oceńcie sami!

Rental Family – opis fabuły

Historia rozgrywa się w Japonii, a bohaterem jest amerykański aktor mieszkający w Tokio. Bierze zlecenie bycia „wynajętym członkiem rodziny” – to usługa, która naprawdę istnieje; aktorzy grają role dla osób samotnych lub pogrążonych w żałobie. To, co dla bohatera zaczyna się jako zwykła praca, zmienia się w coś bardziej osobistego i poruszającego do głębi.

Reżyserką filmu jest Hikari, która pracując w Japonii, tworzyła doceniane i nagradzane kino. W Stanach Zjednoczonych współpracowała przy świetnie ocenianych serialach Awantura i Tokio Vice.

Premiera w amerykańskich kinach zaplanowana jest na listopad. Na razie nic nie wiadomo o premierze w Polsce.