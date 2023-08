Twister - Jan de Bont krytykuje nadchodzący sequel. Dlaczego?

fot. materiały prasowe

Twister to film przygodowy Jana de Bonta z 1996 roku, opowiadający o grupie łowców burz, chcących udoskonalić system ostrzegania przed tornadami. Universal Pictures oraz Amblin Entertainment pracują nad sequelem, jednak bez udziału reżysera pierwowzoru.

Twister - Jan de Bont o nadchodzącej 2. części

W wywiadzie dla Inverse, de Bont przyznaje, że nie zaproszono go do pracy nad kontynuacją Twistera. Reżyser uważa, że sequel będzie znacząco różnić się od jego produkcji. Powodem jest postępujący rozwój technologii oraz poleganie na efektach wygenerowanych komputerowo.

- Kiedy rzeczy spadały z nieba, to były prawdziwe przedmioty zrzucane z helikoptera. Gdy kręciliśmy samochód uciekający przed tornadem podczas burzy gradowej, to był prawdziwy lód, który spadł na nas. To film, którego nie da się przerobić... To nigdy, przenigdy się nie powtórzy.

Reżyser dodał, że każde ujęcie było "warte fortunę", ponieważ przeniesienie całego materiału na kliszę zajmowało średnio trzy dni. Obecnie ten proces jest znacznie przyspieszony.

Jan de Bont przyznał, że jeszcze nie zdecydował, czy obejrzy Twisters, mimo ogromnego szacunku do reżyserskiej pracy Lee Isaaca Chunga. Jednakże, filmowiec podchodzi sceptycznie do zaobserwowanego przez niego trendu, polegającego na wkraczaniu niezależnych filmowców w projekty studyjne.

- Nie zapominajmy, że głównym powodem, dla którego studia znajdują młodszych, niedoświadczonych ludzi, jest chęć przejęcia pełnej kontroli nad nimi. Oni chcą mieć dobrych reklamodawców, scenarzystów, producentów, operatorów, aby mieć wszelką możliwą pomoc przy produkcji. Ale ostateczne słowo odnośnie tego, co ma być w filmie, należy do studia. Wiem to z autopsji.

Twister 2 - co wiadomo o filmie?

2. część Twistera opisywana jest jako "nowy rozdział" o zupełnie nowych bohaterach, mający miejsce po wydarzeniach z pierwszego filmu. W sequelu zobaczymy Daisy Edgar-Jones, Glena Powella oraz Anthony'ego Ramosa. Na ten moment nie wiadomo, czy planowany jest powrót Helen Hunt w obsadzie. Aktorka grała główną rolę w pierwowzorze.

Data premiery Twisters jest planowana na 19 lipca 2024 roku.