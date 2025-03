Czy powstanie 3. sezon Solo Leveling? Producent nie pozostawił złudzeń

fot. materiały prasowe

Fani anime Solo Leveling czekają na finał drugiego sezonu, którego światowa premiera odbędzie się 12 kwietnia 2025 roku. W sieci coraz częściej pojawia się pytanie: czy Solo Leveling dostanie 3. sezon? Producent hitu, Atsushi Kaneko, wypowiedział się o przyszłości serialu - i nie są to wieści, na które liczyli wielbiciele tej produkcji.

Zapowiedź finału 2. sezonu Solo Leveling. Epicka droga na szczyt Jin-woo

Solo Leveling — czy powstanie 3. sezon anime?

W najnowszym odcinku youtube'owego programu Aniplex After Hours aktorka głosowa Sally Amaki oprowadzała widzów po studiu A-1 Pictures, odpowiedzialnym za wiele hitów anime, w tym także Solo Leveling. Następnie zabrała odbiorców za kulisy produkcji jednego z odcinków, a na końcu zorganizowano sesję Q&A z twórcami. To właśnie wtedy producent Atsushi Kaneko zabrał głos w sprawie przyszłości serialu. To koniec!

- Mam nadzieję, że następnym razem, gdy będziesz oglądać anime, wyobrazisz sobie wszystkich twórców i ekipę pracującą za kulisami. Wraz z 25. odcinkiem, który wkrótce zostanie wyemitowany, serial anime Solo Leveling dobiega końca, przynajmniej na razie. Czy to będzie tymczasowy koniec, czy nie? Szczerze mówiąc, nie wiem, co przyniesie przyszłość. Z zaangażowaniem i wsparciem widzów może pojawić się szansa na kontynuację, ale równie dobrze może jej nie być. Mam jednak nadzieję, że się uda!

Czy to oznacza definitywny koniec Solo Leveling? Widzowie spodziewali się raczej oficjalnego potwierdzenia 3. sezonu anime, a nie zakończenia najpopularniejszego serialu anime na świecie. Ze względu na ogromną popularność Solo Leveling wielu fanów liczy, że w przyszłości prace nad kontynuacją jednak ruszą. Na razie jednak to tylko spekulacje — oficjalnie ogłoszono zakończenie serialu na drugim sezonie.

Przyszłość Solo Leveling pozostaje więc niepewna, choć fani na całym świecie mają nadzieję na powstanie 3. sezonu tego hitu anime.

Serial można w Polsce oglądać w serwisie Crunchyroll.