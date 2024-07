Tytuł nowego Jurassic World inny niż zakładano. Odkryto nowy trop

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Universal Studios

Najpierw niezawodny Daniel Richtman ujawnił, że tytuł nowego Jurassic World to Jurassic World: Rebirth. Potem odkryto, że prawnie go opatentowano i ten tytuł należy już do studia. To ma być dowód na to, że to jest na ten moment brane pod uwagę jako oficjalny tytuł widowiska. Wcześniej mówiono, że wewnętrznie projekt nazywany jest słowami Jurassic City, ale być może aż tak drastycznej zmiany nie będą chcieli, bo łatwiej oprzeć się na czymś rozpoznawalnym.

Jurassic World: Rebirth - co wiemy?

Z uwagi na to, że projekt ma być nowym i świeżym otwarciem serii niewątpliwie słowo "odrodzenie" w tytule wydaje się pasować. O fabule jednak kompletnie nic nie wiemy. Prace na planie trwają, a za kamerą stoi Gareth Edwards (Łotr 1). David Koepp napisał scenariusz w 2023 roku w tajemnicy. Znamy go jako autora pierwszych dwóch części serii w reżyserii Stevena Spielberga.

Spekuluje się, że być może na zbliżającym się San Diego Comic-Con 2024 studio zechce ogłosić oficjalnie pierwsze szczegóły widowiska. Na ten moment jednak nikt tego nie potwierdza.

Nowy Jurassic World pojawi się w 2025 roku w kinach.