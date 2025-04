Gdzie jest nowy Koszmar z ulicy Wiązów? Szef New Line odpowiada

Fot. Materiały prasowe

Portal The Hollywood Reporter porozmawiał z Richardem Brenerem, który pełni funkcję prezesa New Line Cinema. Został zapytany o to, czy faktycznie nowy Koszmar z ulicy wiązów jest w fazie produkcji. Jego odpowiedź jest dość optymistyczna.

- Mamy nadzieję. To skomplikowane z uwagi na prawa.

Rzecz w tym, że prawa do amerykańskiej dystrybucji serii Koszmar z ulicy Wiązów wróciły do spadkobiercy - Wesa Cravena - w 2019 roku, jednak New Line nadal posiada prawa międzynarodowe. Ostatnio w sieci pojawiła się informacja o "przyjęciu propozycji" przez spadkobiercy, natomiast wciąż potrzebuje wsparcia od New Line bądź umowy z innym krajowym dystrybutorem, by móc ruszyć z produkcją nowego filmu.

Koszmar z ulicy Wiązów - fabuła

Nastoletnią Nancy Thompson dręczą koszmarne sny. Pojawia się w nich przerażający mężczyzna o spalonej twarzy i stalowych ostrzach zamiast palców u ręki. Pewnej nocy dziewczyna zaprasza do domu trojkę swoich przyjaciół. Ich również odwiedza we śnie ten sam tajemniczy psychopata. Co gorsza, jedna z dziewcząt zostaje w nocy zamordowana. Policja oskarża o zbrodnie jej chłopaka, jednak wkrótce i on ginie śmiercią tragiczną. Nancy dowiaduje się, że mężczyzna ze snów to Freddy Krueger, seryjny morderca dzieci, który przed laty został zlinczowany przez rodziców swoich ofiar. Wygląda na to, że potwór zamierza powrócić do świata żywych.

