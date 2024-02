Uncharted 2 - scenariusz filmu już gotowy. Sony Pictures kazało Markowi Wahlbergowi zapuścić wąsy

fot. Sony Pictures

Uncharted 2 jest już bliski realizacji. W najnowszym wywiadzie dla serwisu Screen Rant Mark Wahlberg potwierdził, że scenariusz do filmu jest już gotowy. Co więcej, aktor otrzymał niedawno telefon od Sony Pictures, aby przygotowywał się do swojej roli. Pierwszym krokiem ma być zapuszczenie wąów.

Uncharted 2 - scenariusz do filmu już gotowy

Wahlberg nie wie zbyt wiele o planowanej kontynuacji Uncharted, ale otrzymał już polecenie, aby zapuszczał wąsy, gdyż wkrótce przydadzą mu się na planie:

Niedawno dostałem telefon, że mają scenariusz. Powiedzieli: „Zacznij zapuszczać wąsy. To trochę potrwa”, ale wiedzą, że nie mogę zapuścić prawdziwej brody i wąsów. Ciekawi mnie, jak wygląda historia i dokąd zaprowadzi nas ta przygoda. Jestem podekscytowany; gdyż wiem, że widzowie naprawdę pokochali pierwszą część, więc zobaczymy, jak to dalej się potoczy.

Pierwsza część Uncharted nie była wielkim kinowym hitem, ale film zarobił 407 mln dolarów na całym świecie, a w serwisie Rotten Tomatoes aż 90% opinii widzów jest pozytywnych. To o wiele więcej niż w przypadku krytyków, gdzie tylko 40% recenzji jest przychylnych.