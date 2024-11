James Van Der Beek jest poważnie chory. Ma jednak powody do optymizmu

fot. HBO

James Van Der Beek, który najbardziej znany jest z roli Dawsona z serialu Jezioro marzeń, w rozmowie z magazynem People wyjawił, że poważnie choruje.

Mam raka jelita grubego. Prywatnie zmagam się z tą diagnozą i podejmuję kroki, aby się wyleczyć, przy wsparciu mojej wspaniałej rodziny.

Następnie 47-letni aktor dodał:

Są powody do optymizmu i czuję się dobrze.

Pomimo diagnozy Van Deer Beek zagrał w filmie Sidelined: The QB and Me, opartym na powieści YA autorstwa Tay Marley. Ponadto aktora niedawno mogliśmy oglądać też w jednym z odcinków serialu Walker: Strażnik Teksasu.

W grudniu Van Der Beek ma wystąpić w The Real Full Monty, dwugodzinnym programie specjalnym, w którym znane osoby rozbierają się, aby zwiększyć świadomość na temat badań i testów na raka prostaty, jąder i jelita grubego. W programie pojawią się również Taye Diggs, Chris Jones i Bruno Tonioli.

materiały prasowe // Jezioro marzeń