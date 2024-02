Urojenie – nowy zwiastun. Horror o przerażającym pluszowym misiu, który nie utuli do snu

fot. Lionsgate

Urojenie to nowy horror wyprodukowany przez Blumhouse, który ma stać się tegorocznym hitem na miarę M3GAN. Tym razem zamiast przerażającej lalki będzie pluszowy miś, który sprowadzi na małą dziewczynkę i jej rodzinę straszliwą klątwę. Film już wrótce zadebiutuje na ekranach kin, a teraz do sieci trafił nowy zwiastun, który odkrywa kolejne szczegóły horroru. Zobaczcie sami.

Urojenie - nowy zwiastun

Urojenie - fabuła, obsada, data premiery

Historia opowiada o Jessice (DeWanda Wise), która wraca po wielu latach wraz z rodziną do domu swojego dzieciństwa. Na miejscu znajduje starego pluszowego misia Chauncey, do którego przywiązuje się jej pasierbica Alice (Pyper Braun). Im dłużej Alice przebywa z pluszakiem, tym bardziej jej zachowanie staje się niepokojące, a ich wspólne zabawy stają się coraz bardziej złowrogie. Jessica zaczyna zdawać sobie sprawę, że Chauncey to znacznie więcej niż pluszowy miś, za jakiego go uważała przez te wszystkie lata.

Reżyserem filmu jest Jeff Wadlow. W obsadzie znaleźli się DeWanda Wise, Betty Buckley, Tom Payne, Taegen Burns, Pyper Braun, Matthew Sato, Veronica Falcón i Dane DiLiegro.

Urojenie trafi na ekrany kin 8 marca 2023 roku.