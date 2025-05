Jak można uratować Blade'a? "Zadzwońcie do mnie"

MovieWeb

Od czasu ogłoszenia projektu w 2019 roku, reboot Blade'a był wielokrotnie opóźniany i przepisywany. Ostatecznie niestety Marvel Studios postanowiło wstrzymać się z pracami. Decyzja zaskoczyła również Davida S. Goyera, który pisał scenariusz oryginalnej trylogii. W wywiadzie dla portalu ScreenRant zaznaczył, że sam chętnie pomógłby doprowadzić ten projekt do realizacji.

- Zadzwońcie do mnie.

Scenarzysta oryginalnego Blade'a chce napisać reboot

David S. Goyer otwarcie przyznał, że kocha postać Blade'a, dlatego chętnie powróciłby do tego świata i napisałby reboot, w którym miałby zagrać Mahershala Ali. Scenarzysta uważa siebie za ogromnego miłośnika uniwersum Marvela, dlatego decyzja o wstrzymaniu projektu - podobnie jak innych fanów - kompletnie zbiła z tropu. Uważa, że nowy film ma spory potencjał, który szkoda marnować.

Blade - Wieczny łowca - fabuła, gdzie oglądać?

Świat w którym żyjesz to tylko fasada. Pod nim jest inna, prawdziwa rzeczywistość, w której rządzą wampiry. Od tysięcy lat żyją pośród nas mordując i siejąc strach. Dziś już nie boją się święconej wody ani krzyży, nie działają w pojedynkę jak kiedyś. Są jak wszechpotężna mafia, której macki oplatają świat polityki i biznesu. Jest jednak jeszcze ktoś kto budzi w nich strach. To Blade, pół człowiek, pół wampir. Pojawia się zawsze tam, gdzie wampiry zagrażają ludziom. Jego nadludzka siła sprawia, że jest im równy. Supernowoczesna broń daje mu nad nimi przewagę. Jednak to może już nie wystarczyć. Wampiry przygotowują ogólnoświatową inwazję, chcą zepchnąć nas do funkcji niewolników. [Opis dystrybutora filmu]

Blade - Wieczny łowca - film można wypożyczyć na Playerze, Apple TV+ oraz Prime Video.

