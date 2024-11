Usunięta scena z 2. sezonu Lokiego. TE postaci uznały go za problem - niektórych nie ma w MCU

fot. materiały prasowe

Jakiś czas temu Marvel Studios zapowiedziało wydanie steelbooków niektórych ze swoich seriali. Chodziło dokładnie o Lokiego oraz Hawkeye'a. Steelbooki zawierające karty z grafikami koncepcyjnymi, a także szeroką listę dodatków i usuniętych scen, wszystko w jakości 4K UHD, zadebiutują 3 grudnia 2024 roku.

Variety opublikowało w sieci jedną z trzech usuniętych scen z 2. sezonu Lokiego. Ta nazywa się Roll Call. W niej to Loki wymienia wszystkie osoby, które uznały, że ten jest dla nich problemem mniejszej lub większej skali. Większość nazwisk nie zaskakuje i odwołuje się do wydarzeń z filmów Kinowego Uniwersum Marvela, ale niektóre to kompletna nowość. Loki wymienia m.in. Enchantress, Absorbing-Mana (pojawiał się w serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y), Donalda Blake'a (alter ego Thora podczas wizyt na Ziemi), Bora (dziadka Thora), a także Herkulesa, który w MCU pojawił się dopiero w scenie po napisach do Thor: miłość i grom.

Loki: sezon 2 - usunięte sceny

What Would You Like? — Wstrząśnięta wydarzeniami z 1. sezonu, Sylvie opuszcza Cytadelę na Końcu Czasu i trafia do McDonalda w 1982 roku.

Wstrząśnięta wydarzeniami z 1. sezonu, Sylvie opuszcza Cytadelę na Końcu Czasu i trafia do McDonalda w 1982 roku. Key Lime Break — Loki i Mobius wspólnie jedzą ciasto limonkowe w stołówce TVA.

Loki i Mobius wspólnie jedzą ciasto limonkowe w stołówce TVA. Roll Call — Loki nazywa wszystkie osoby, które uważają go za problem, wspominając też kilka dobrze znanych nazwisk. Mobius próbuje go pocieszyć.

