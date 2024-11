Co DC robi lepiej od Marvela? Aktor o 2. sezonie Peacemakera

fot. DC

Wiele fanów uważa, że potencjał Franka Grillo został zmarnowany przez Marvel Studios. Tego błędu nie zamierza powtórzyć James Gunn, który najwyraźniej dostrzegł w aktorze coś, czego poprzedni pracodawcy nie zauważyli. Grillo został obsadzony w roli Ricka Flaga Sr., którego zobaczymy zarówno w wersji animowanej (serial Creature Commandos), jak i aktorskiej (2. sezon Peacemakera). Aktor w rozmowie z Cinema Blend pochwalił to podejście, podkreślając, że jest lepsze od strategii Marvel Studios.

Peter Safran - Myślę, że to, co James irobią, zatrudniając jednego aktora do projektów aktorskich i podkładania głosu w animacjach, tworzy spójność i głębsze zrozumienie postaci. Ale, co ważniejsze, doskonale rozumieją, jak wykorzystać tych bohaterów w każdej opowieści.

Peacemaker: sezon 2 - Frank Grillo o swojej roli

W osobnym wywiadzie dla Collidera Grillo zdradził nieco więcej na temat swojego udziału w Peacemakerze. Jak wiemy z wcześniejszych informacji, Rick będzie chciał pomścić swojego syna, dlatego stanie na drodze Christophera Smitha.

- Naprawdę się w to zagłębiamy - ale nie zamierzam niczego zdradzać. Mogę powiedzieć, że to interesująca kwestia dotycząca Peacemakera, jego spojrzenia na mojego syna i tego, jakie ma przez to uczucia wobec samego siebie. Więc tak, mieliśmy parę spięć, ale nie sądzę, żeby ludzie spodziewali się tego, co się wydarzy.

Aktor potwierdził także, że będzie częścią nowej tanecznej sceny czołówkowej, która stała się ikonicznym elementem serialu. Jak przyznał, ćwiczył do niej przez "około trzy bądź cztery dni". Nie może się doczekać, aż świat ją ujrzy.

Przewiduje się, że 2. sezon Peacemakera zadebiutuje w 2026 roku na kanałach HBO.

