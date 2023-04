Uzbrój swój komputer w SSD z mieczem świetlnym

fot. Seagate

Najnowsze dyski firmy Seagate wyróżniają się trzema wymiennymi płytami czołowymi opartymi na trzech ikonicznych wzorach mieczy świetlnych. Każda płyta czołowa ma oświetlenie LED RGB w stylu odpowiednim dla każdej postaci – Dartha Vadera, Obi-Wana Kenobiego lub Luke’a Skywalkera. Płyta główna będzie jednak wymagać 5V adresowalnego podświetlenia ARGB, aby kontrolować podświetlenie.

Dyski są już teoretycznie dostępne w cenie 184,99 USD za model o pojemności 1 TB oraz 289,99 USD za dysk o pojemności 2 TB. Niestety, na razie nie są dostępne nie tylko w polskich sklepach, ale także u amerykańskich dystrybutorów. Dyski są zdolne do osiągania prędkości sekwencyjnego odczytu do 7300 MB/s i sekwencyjnego zapisu do 6900 MB/s. Wszystkie są objęte pięcioletnią gwarancją i trzyletnią gwarancją Rescue Data Recovery Services, a średni czas między awariami wynosi 1,8 mln godzin.

Seagate Lightsaber Collection Special Edition

Warto wspomnieć, że bazowe dyski wydają się tu być standardowymi SSD z serii FireCuda 530. Jeśli jesteście po prostu zainteresowani pamięcią, a nie potrzebujecie płyty czołowej z Gwiezdnych Wojen, to możecie zgarnąć oba modele znacznie taniej – 1 TB za jedyne około 550 zł lub wariant 2 TB za ok. 950 zł. TrendForce podał ostatnio, że ceny dysków SSD nie osiągnęły jeszcze dna, więc być może da się zaoszczędzić jeszcze więcej na nowym dysku.

fot. Seagate

Mechanizm wymiennych płyt czołowych został zaprojektowany i opracowany przez producenta sprzętu do chłodzenia wodnego EKWB.