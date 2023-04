Star Wars Jedi: Ocalały - wymagania sprzętowe ujawnione. Zacznijcie już szykować miejsce na dysku...

fot. materiały prasowe

Pod koniec kwietnia gracze będą mogli ponownie wcielić się w Cala Kestisa w Star Wars Jedi: Ocalały, a już teraz posiadacze pecetów mogą sprawdzić czy ich komputer sprosta tej nadchodzącej produkcji. Na oficjalnej stronie Electronic Arts ujawniono wymagania sprzętowe. W oczy rzuca się przede wszystkim wymóg posiadania aż 155 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym. To zaś może sugerować, że będziemy mieli do czynienia z grą większą od poprzedniczki. Wskazują na to również pierwsze wrażenia dziennikarzy, którzy mieli okazję zapoznać się z obszernym fragmentem rozgrywki.

Minimalne wymagania sprzętowe Star Wars Jedi: Ocalały na PC

System operacyjny: Windows 10 (64-bitowy)

Windows 10 (64-bitowy) Pamięć RAM: 8 GB

8 GB Funkcje procesora: 4 rdzenie / 8 wątków

4 rdzenie / 8 wątków Procesor* AMD: Ryzen 5 1400

Ryzen 5 1400 Karta graficzna** AMD: Radeon RX 580

Radeon RX 580 Funkcje karty graficznej: DX12, 8 GB pamięci VRAM

DX12, 8 GB pamięci VRAM Miejsce na dysku: 155 GB

155 GB * Alternatywny procesor: Intel Core i7-7700

Intel Core i7-7700 ** Alternatywna karta graficzna: Nvidia GTX 1070

Zalecane wymagania sprzętowe Star Wars Jedi: Survivor na PC

System operacyjny: Windows 10 (64-bitowy)

Windows 10 (64-bitowy) Pamięć RAM: 16 GB

16 GB Funkcje procesora: 4 rdzenie / 8 wątków

4 rdzenie / 8 wątków Procesor* AMD: Ryzen 5 5600X

Ryzen 5 5600X Karta graficzna** AMD: RX 6700 XT

RX 6700 XT Funkcje karty graficznej: DX12, 8 GB pamięci VRAM

DX12, 8 GB pamięci VRAM Miejsce na dysku: 155 GB SSD

155 GB SSD * Alternatywny procesor: Intel Core i5-11600K

Intel Core i5-11600K ** Alternatywna karta graficzna: Nvidia RTX 2070

Star Wars Jedi: Ocalały - premiera gry już 28 kwietnia na PC oraz PlayStation 5 i Xbox Series S/X.

