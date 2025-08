Sceny z filmu Netflixa odstraszają wilki. Adam Driver i Scarlett Johansson w rolach głównych

fot. Netflix

Reklama

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych wykorzystuje sceny z docenianego filmu Netflixa pod tytułem Historia małżeńska z 2019 roku do... odstraszania wilków. Tak donosi w nowym raporcie Wall Street Journal.

Punisher w końcu ma nowy kostium. Tak wygląda w filmie Marvela

Film Netflixa ratuje krowy

Wykorzystywanie scen z filmu Netflixa jest częścią strategii departamentu, by chronić bydło przed wilkami. Czytamy, że używane są specjalne drony z kamerami termowizyjnymi, które mogą wykryć wilka czającego się w ciemności i natychmiast go oświetlić. Do tego specjalne głośniki emitują alarmujące dźwięki: fajerwerki, strzały z broni oraz kłótnie ludzi. Właśnie w tym ostatnim aspekcie wykorzystywane są sceny kłótni postaci granych przez Adama Drivera i Scarlett Johansson z filmu Historia małżeńska.

Nadzorca projektu z departamentu w Oregonie, gdzie system jest testowany, powiedział mediom, że ważne jest, aby wilki dzięki tej strategii kojarzyły ludzi z zagrożeniem. Wprowadzono ten system po tym, jak w ciągu 20 dni wilki zabiły aż 11 krów. Po wprowadzeniu patroli dronów ze wspomnianymi taktykami zginęły tylko dwie krowy w okresie 85 dni.

Przypomnijmy, że Historia małżeńska to jeden z najlepszych filmów stworzonych dla platformy Netflix. Kapitalne recenzje krytyków oraz widzów, a także sześć nominacji do Oscara potwierdziły jakość tego tytułu.