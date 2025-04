Co reżyser Minecrafta sądzi o wzywaniu policji na seanse? Jest jego reakcja na szalony trend!

Reżyser filmu Minecraft, Jared Hess opowiedział w rozmowie z Entertainment Weekly, co myśli o trendzie związanym z szaleństwami dzieci i nastolatków podczas seansów kinowych stworzonego przez niego filmu.

To dziwne, kiedy bawisz się zbyt dobrze i ktoś wzywa policję. To zabawne, bo myślę, że to dosłownie tylko wiwaty i rzucanie popcornem, co mnie naprawdę śmieszy – że policja jest wzywana z powodu popcornu. Tak, to jest przezabawne. Widziałem mnóstwo śmiesznych filmików. To wspaniałe, zwłaszcza gdy ludzie wspinają się na ramiona swoich przyjaciół, wstają i wiwatują w tych momentach. To taka szalona ekscytacja. Ale, kurczę, cieszę się po prostu, że ludzie tworzą wspomnienia z przyjaciółmi i rodziną.

Jestem po prostu bardzo szczęśliwy, że ludzie znów odnajdują radość w chodzeniu do kina i przeżywaniu czegoś wspólnie, jako grupa. Tak bardzo się izolujemy przez nasze urządzenia, a to po prostu frajda – przeżywać coś razem jako ludzie. Myślę, że ludzie są spragnieni tego typu doświadczeń. Więc fajnie, że odnaleźli to właśnie w tym głupkowatym filmie, który stworzyliśmy.