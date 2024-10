Nowa figurka Venoma. Właśnie TAK powinien wyglądać w MCU

fot. materiały prasowe

Do premiery Venoma 3 tuż tuż, a firma Hot Toys przypomina, jak rzeczywiście tytułowy bohater powinien się prezentować w momencie, gdy wreszcie dołączy do MCU. Ich nowa figurka adekwatnie nawiązuje do wyglądu symbionta z komiksów. Ponieważ filmowa wersja Venoma nigdy nie zetknęła się ze Spider-Manem, brakuje mu ikonicznego białego logo na klatce piersiowej. O tym szczególe pamiętano przy tworzeniu figurki, której zdjęcia możecie zobaczyć poniżej.

Hot Toys - figurka Venoma [ZDJĘCIA]

Podobnie jak większość figurek kolekcjonerskich Hot Toys związanych z Marvelem, ten Venom również został wykonany w skali 1:6. Nie zabrakło również szczególnej dbałości o detale oraz innowacyjnych dodatków, w tym ruchomych części figurki. Została ona wyceniona na 400 dolarów i najpewniej wejdzie do sprzedaży na przełomie 2025 i 2026 roku.

Venom 3: Ostatni taniec - fabuła, kiedy premiera?

Eddie i Venom uciekają. Ścigani przez oba swoje światy i z coraz ciaśniejszą pętlą, duet staje przed druzgocącą decyzją, która zakończy ich ostatni taniec.

Film wejdzie do polskich kin już 25 października.