Daredevil w Avengers: Doomsday?! Wpis w social media rozgrzewa fanów

Różne niezależne źródła informowały o tym, że Daredevil ma mieć małą rolę w filmie Avengers: Doomsday. Wygląda na to, że teraz możemy mieć potwierdzenie, ale z uwagi na źródło, zalecamy podchodzić do tej informacji z dystansem!

Daredevil w Avengers

W poście na oficjalnym profilu siłowni DFRNT Health & Fitness napisano, że Charlie Cox i jego żona, Sam Cox, uczestniczyli ostatnio w intensywnych treningach. Według autora postu (prawdopodobnie trenera lub właściciela siłowni) Cox szykuje się do roli w filmie o Avengers. Można wnioskować, że aktor podzielił się tą informacją, ale pewności nie mamy – być może trener wyciągnął wnioski na podstawie dostępnych w internecie spekulacji.

Warto przypomnieć, że w 2025 roku mają ruszyć zdjęcia do drugiego sezonu Daredevil: Born Again, ale wszystko wskazuje na to, że najpierw będzie kręcony Avengers: Doomsday.

Fani czekali na Daredevila i inne postacie z seriali Netflixa w Avengers: Koniec gry, ale Marvel Studios postanowiło ich wtedy nie pokazać. Szczegóły dotyczące roli Coxa w nadchodzącym filmie wciąż pozostają nieznane. Byłby to drugi występ Daredevila w kinowym projekcie MCU po Spider-Man: Bez drogi do domu.

Avengers: Doomsday – co wiemy?

Za kamerą powracają bracia Russo, reżyserzy Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry. Robert Downey Jr. wraca do MCU w roli głównego złoczyńcy, Doktora Dooma. Na potwierdzonej liście postaci znajdują się:

Reed Richards / Mr. Fantastic – Pedro Pascal

Invisible Woman / Susan Storm – Vanessa Kirby

Ludzka Pochodnia / Johnny Storm – Joseph Quinn

Stwór / Ben Grimm – Ebon Moss-Bachrach

Doktor Strange – Benedict Cumberbatch

Prawdopodobna zła wersja Kapitana Ameryki – Kapitan Hydra – Chris Evans

Prawdopodobnie zła wersja Czarnej Wdowy – Scarlett Johansson

Prawdopodobnie Kapitan Carter (alternatywna wersja superbohaterska agentki Carter) – Hayley Atwell

Kapitan Ameryka – Anthony Mackie

Grupa Thunderbolts z filmu pod tym samym tytułem – Jelena Belova, Zimowy Żołnierz, Red Guardian, US Agent, Ghost, Taskmaster

Premiera filmu planowana jest na 2026 rok.