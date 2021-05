Warszawianka - Borys Szyc ogłasza zakończenie zdjęć na planie serialu HBO

HBO

Warszawianka opowiada o tragikomicznych przygodach czterdziestoletniego playboya, ulubieńca wszystkich i miejskiej legendy, który walczy nieustająco z rzeczywistością, próbując uchwycić sens własnego istnienia we współczesnym świecie.

Serial w reżyserii Jacka Borcucha powstaje na podstawie scenariusza Jakuba Żulczyka. W roli głównej występuje Borys Szyc, który na swoim Facebooku ogłosił zakończenie prac na planie produkcji. Z jego wpisu dowiadujemy się, że zdjęcia trwały dziewięć miesięcy, a teraz pozostaje nam tylko czekać na efekty w postaci odcinków serialu. W pozostałych rolach pojawią się Krystyna Janda, Jerzy Skolimowski, Zofia Wichłacz, Ilona Ostrowska, Paulina Gałązka, Piotr Polak, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Marianna Zydek oraz Jan Peszek. Zobaczcie wpis aktora:

Producentką serialu ze strony HBO Europe jest Izabela Łopuch, a producentami wykonawczymi HBO Europe są Johnathan Young, Steve Matthews i Antony Root. Producentem liniowym jest Andrzej Besztak reprezentujący Magnolia Films.

Warszawianka - opis serialu

Główny bohater Warszawianki to postać złożona. Nieodpowiedzialny imprezowicz, przyjaciel wszystkich i seryjny uwodziciel. Jednocześnie zadręcza się nienawiścią do samego siebie, ograniczany przez rodziców, zaszufladkowany przez kulturę i czasy, które go stworzyły. To czterdziestolatek, który miał wszystko i wszystko utracił. Jest artystą, ojcem, wyrafinowanym kochankiem, nieskrępowanym facetem w pełnym zahamowań świecie. Ma inteligencję, humor, urok osobisty, jest duszą towarzystwa, przeżywa nieustannie rozliczne przygody. To czarujący „enfant terrible" z głową pełną marzeń i pisarz, którego opowieści skradły serca pokolenia X. Jednocześnie - niedojrzały mężczyzna, zmarnowany talent, słaby, zdezorientowany, lecz uczciwy. Otoczony kolorowym korowodem postaci miasta, przyjaciół, znajomych i kochanek.