Washed Up - powstanie serialowy sequel Małej syrenki od platformy Peacock

fot. Disney

Gracie Glassmeyer, przygotuje scenariusze do dwóch nowych projektów. Jednym z nich będzie produkcja zatytułowana Here She Lies, która zapowiadana jest jako mroczna komedia oraz Washed Up, serialową kontynuację Małej syrenki. Historia inspirowana dziełem Hansa Christiana Andersena powstanie jednak dla platformy streamingowej Peacock i to bez udziału Disneya.

W Washed Up zobaczymy historię osadzoną 15 lat po tym, jak Mała syrenka wyszła w młodym wieku za księcia Eryka. Niestety, między Arielką i Erykiem nie jest najlepiej. Ale kiedy jej ojciec nagle umiera, dziewczyna podejrzewa, że podwodne królestwo jest w niebezpieczeństwie. Bohaterka wyruszy w epicką przygodę, aby ocalić nie tylko swój dom, ale też całą ludzkość. Glassmeyer pełnić będzie rolę scenarzystki i producenta wykonawczego obu tych projektów.