Studio – Seth Rogen chce Vina Diesela w 2. sezonie. Chodzi o Szybkich i wściekłych

Fot. Materiały prasowe

Pierwszy sezon serialu Studio nie tylko zebrał fantastyczne recenzje widzów oraz krytyków, ale był też pełen gwiazd. Na ekranie pojawiały się w satyrycznych wersjach samych siebie największe nazwiska, takie jak Martin Scorsese, Ron Howard, Charlize Theron, Zac Efron, Zoë Kravitz i inni. Seth Rogen, który jest jednym z twórców i producentów tego serialu, już planuje 2. sezon. W rozmowie w programie Jimmy’ego Kimmela przyznał, że chciałby do gościnnego udziału Vina Diesela.

Vin Diesel w 2. sezonie Studia?

Kimmel otwarcie zapytał aktora, czy ma już na myśli kandydatów, których chciałby zaprosić do drugiego sezonu. Rogen przyznaje, że jest wielu aktorów, z którymi chciałby pracować, ale podał tylko jeden przykład: Vina Diesela.

– Myślę, że obecność Vina Diesela byłaby bardzo zabawna i zarazem fajnie byłoby z nim pracować, ponieważ jeśli się zastanowisz, on gra głównie w filmach z serii Szybcy i wściekli. Dla większości ludzi w wieku 20 lat on zawsze był tylko Dominikiem Toretto. Zobaczyć go poza rolą Dominika Toretto byłoby bardzo ekscytujące.

Co prawda, Seth Rogen ma rację, że najczęściej w ostatnich latach widzieliśmy Diesela w roli Doma, ale miał też inne postacie i tytuły. W ostatnich 15 latach występował w takich filmach jak Bloodshot (2020), xXx: Reaktywacja (2017), Najdłuższy marsz Billy’ego Lynna (2016), Łowca czarownic (2015) oraz Riddick (2013). Poza tym użyczał głosu w dubbingu, m.in. Grota w filmach Marvela. W tym okresie zagrał w sześciu częściach Szybkich i wściekłych.

Na razie nie wiadomo, czy Vin Diesel byłby zainteresowany takim występem. Nie wiadomo też, kiedy prace nad drugim sezonem mają się rozpocząć. Serial jest dostępny na platformie Apple TV+.