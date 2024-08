Wednesday będzie bardziej inspirować się horrorami w 2. sezonie. Jenna Ortega komentuje brak Xaviera

fot. Netflix

Wednesday powróci z drugim sezonem, ale nie wiadomo kiedy. Netflix wciąż nie ujawnił oficjalnej daty powrotu swojego wielkiego hitu, ale może to się zmienić podczas wrześniowego Geeked Week. Według słów twórców i obsady, możemy spodziewać się mroczniejszej historii niż w pierwszym sezonie. Potwierdziła to Jenna Ortega, która udzieliła wywiadu Vanity Fair. Aktorka odniosła się do cięższego klimatu nadchodzących odcinków.

Wednesday - więcej horrorowego klimatu w 2. sezonie

Ortega stwierdziła, że drugi sezon Wednesday będzie bardziej inspirowany horrorami, a jako jedną z inspiracji podała Maskę czerwonej śmierci z 1964 roku:

Myślę, że klimat, do którego dążymy, jest bardziej inspirowany horrorami. Nie znaczy to, że nagle stworzyliśmy najkrwawszy serial wszechczasów. Oglądają to również sześciolatki. Pracowaliśmy nad tymi wszystkimi nowościami, gdyż sama Wednesday jest trochę jak jump scare, za każdym razem, gdy nagle się pojawia.

Aktorka odniosła się również do wspólnej pracy z Catherine Zetą-Jones, która w serialu wciela się w Morticię:

Mam ogromny szacunek do tej kobiety. To po prostu dobra, fajna osoba. Ona niczego nie przecenia. Nie traktuje siebie zbyt poważnie, ale zdecydowanie lubi dramatyzować, co do grania takiej postaci, jak Morticia jest wręcz idealne.

Wednesday - czy odczujemy brak Xaviera Thorpe'a w 2. sezonie?

W drugim sezonie zabraknie Percy’ego Hynesa White’a, który zagrał postać Xaviera Thorpe’a. Aktor w styczniu 2023 roku został oskarżony na Twitterze przez jedną z kobiet o napaść na tle seksualnym, gdy była pod wpływem alkoholu. Zarzuciła aktorowi również organizowanie imprez, podczas których miał molestować nieletnie dziewczyny po podaniu im narkotyków. Gwiazdor zaprzeczył tym informacjom i stwierdził, że w internecie rozpoczęto przeciwko niemu kampanię dezinformacji.

Jenna Ortega przyznała, że w drugim sezonie Wednesday pojawi się tyle postaci, że widzowie szybko zapomną o Xavierze:

[Utrata Percy’ego Hynesa White’a] była dziwna, ale wprowadzamy tak wiele różnych postaci, że jego wątek gdzieś naturalnie się zgubi w tym natłoku. Ten świat i tak jest nieco pokręcony.

Wednesday – cały pierwszy sezon dostępny jest na Netflixie.