What If...? - plakaty 5. odcinka. Kapitan i Hawkeye jako zombie

Źródło: Disney+

Pierwsze cztery odcinki What If... ? inspirowały się filmami MCU, wywracając ich koncepcję do góry nogami. Zasadniczo każdy kolejny jeszcze bardziej odchodził od fabuły znanej z kina. Natomiast nadchodzący piąty odcinek jest pierwszym, który nie opiera się na żadnej znanej z ekranu historii, ale czerpie z komiksu Marvel Zombies.

Ze zwiastunów wiemy, że w tej opowieści Spider-Man, Bucky Barnes i prawdopodobnie Scott Lang będą walczyć z Avengers w formie zombie. Wiemy, że na pewno żywymi trupami będą Kapitan Ameryka, Hawkeye, Iron Man oraz Scarlet Witch. Szczegóły fabuły odcinka nie są znane.

What If,,,? - galeria z 5. odcinka

What If....?

Pierwszy cztery odcinki nawiązywały do takich filmów jak Captain America: Pierwsze starcie, Strażnicy Galaktyki, Thor oraz Doktor Strange.

Do końca sezonu zostało niewiele i najwyraźniej po 5. odcinku może też sporo się zmienić. Z filmów promocyjnych wiemy, że bohaterowie, których widzieliśmy do tej pory spotkają się we wspólnej historii. What If...? najwyraźniej to nie jest tylko zamknięta opowieść o alternatywnych wersjach, ale coś więcej.

What If...? - premiera 8 września o 9:00 na Disney+.