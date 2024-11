STALKER 2 - GSC Game World reaguje na krytykę. Studio obiecuje poprawki i darmową zawartość

fot. GSC Game World

Produkcja gry STALKER 2 była długa i burzliwa. Datę premiery kilkukrotnie przekładano, a deweloperzy musieli przenieść się z Kijowa do Pragi po inwazji Rosji na Ukrainę. Wyczekiwany przez wielu graczy tytuł zadebiutował 20 listopada na PC i konsolach Xbox Series X|S i spotkał się z głównie pozytywnym odbiorem. Nie zabrakło jednak również pewnych głosów krytyki, które skupiały się przede wszystkim na problemach z wydajnością oraz licznymi błędami.

Twórcy ze studia GSC Game World postanowili się do tego odnieść i we wpisie opublikowanym w serwisie X poinformowali, że to ich najbardziej ambitny projekt w historii i zamierzają w dalszym ciągu pracować nad poprawkami. Najpoważniejsze błędy mają być eliminowane dzięki szybkim hotfixom, a w planach jest stworzenie również większych aktualizacji z dużą liczbą usprawnień. Oprócz tego zapowiedziano, że gra z czasem otrzyma dodatkową, bezpłatną zawartość.

Z pełną treścią komunikatu po angielsku możecie zapoznać się poniżej.

