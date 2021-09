What If...? - zapowiedź i klip z nowego odcinka. Tony Stark jako zombie

Disney+

Nadchodzący odcinek What If... ? zapowiada się ekscytująco. Poprzednie epizody mocno nawiązywały do konkretnych filmowych fabuł, ale tym razem dostaniemy historię inspirowaną komiksem Marvel Zombies. Z nowych materiałów promujących odcinek widzimy, że akcja dzieje się w trakcie Avengers: Wojna bez granic.

Poprzednie materiały promujące pokazały nam, że Spider-Man, Bucky Barnes i prawdopodobnie Scott Lang będą walczyć z Avengers w formie zombie. Wiemy, że na pewno żywymi trupami będą Kapitan Ameryka, Hawkeye, Iron Man oraz Scarlett Witch. Nowy klip zamieszczony przez Marka Ruffalo na Twitterze pokazuje też, że w formie zombie będą Doktor Strange, Wong, zaś w normalnej formie będzie Bruce Banner. Zobaczcie:

https://twitter.com/MarkRuffalo/status/1435256771048787971

Do końca sezonu zostało niewiele i najwyraźniej po 5. odcinku może też sporo się zmienić. Z filmów promocyjnych wiemy, że bohaterowie, których widzieliśmy do tej pory spotkają się we wspólnej historii. What If...? najwyraźniej to nie jest tylko zamknięta opowieść o alternatywnych wersjach, ale coś więcej.

What If...? - premiera 8 września o 9:00 na Disney+.