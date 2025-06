Nowy rozdział w Star Wars. Kathleen Kennedy stawia na niezależne historie

Lucasfilm

Kathleen Kennedy, niedawno podzieliła się fascynującymi spostrzeżeniami na temat przyszłego kierunku sagi Star Wars. Podczas pokazu oryginalnej kopii filmu z 1977 roku w Londynie, prezeska rzuciła nieco światła na to, jak studio podchodzi do rozwoju franczyzy po filmie Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie.

Naprawdę uważam, że teraz jesteśmy w miejscu, w którym rozszerzyły się możliwości opowiadania historii i zapraszania filmowców, którzy mogą opowiadać fabuły mające dla nich znaczenie – niekoniecznie muszą one łączyć się ze wszystkim, co wcześniej powstało w świecie Star Wars; może to być samodzielna opowieść, która potem rozwinie się w wiele, wiele innych historii.

Kennedy wskazuje, że zamiast skupiać się na tym co było, Lucasfilm obiera nowy kurs – ma stawiać na świeże, samodzielne historie, które nie muszą już kurczowo trzymać się dotychczasowej osi chronologicznej. Taka zmiana może przynieść większą elastyczność twórcom i pozwolić na eksplorację mniej oczywistych, bardziej oryginalnych narracji w świecie Gwiezdnych wojen przypominających np. niedawny Andor.

