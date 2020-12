Wiedźmin 3 - nie chcesz czekać na wersję PS5 i XSX? Zainteresuj się tym modem

fot. nexusmods.com

Wiedźmin 3: Dziki Gon to jedna z najlepiej ocenianych gier ostatnich lat, a zarazem też tytuł, który w dalszym ciągu cieszy się sporą popularnością. Nic więc dziwnego, że studio CD Projekt RED jakiś czas temu zapowiedziało, że produkcja ta doczeka się ulepszonej wersji na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Zła wiadomość jest taka, że to odświeżone wydanie nie ma jeszcze ustalonej daty premiery i niewykluczone, że przez problemy Cyberpunk 2077, trzeba będzie sporo czekać na jego premierę. W korzystnej sytuacji są jednak gracze pecetowi, którzy mogą korzystać z fanowskich modów, niejednokrotnie znacznie upiększających i odmieniających przygodę Geralta. Jednym z nich jest The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen, który zaprezentowano na krótkim zwiastunie.

W materiale widzimy, jakich zmiany możemy się spodziewać. Poprawiono tu nie tylko tekstury, ale też i sporo modeli - w oczy rzucają się przede wszystkim dużo bardziej realistyczne owoce i warzywa. Zachowano przy tym jednak oryginalny styl i klimat. Zobaczcie sami.