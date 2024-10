World of Warcraft - znamy datę startu wydarzenia z okazji 20. urodzin gry. Kultowe zestawy pancerzy powrócą!

fot. Blizzard Entertainment

Reklama

Blizzard ujawnił, że specjalne wydarzenie z okazji 20. urodzin World of Warcraft wystartuje 22 października i potrwa do 6 stycznia roku 2025. Wirtualne uroczystości będą odbywać się na zewnątrz Caverns of Time w Tanaris, a gracze będą mieli między innymi możliwość zmierzenia się z nową wersją Blackrock Depths, tym razem w formie rajdu dla 10-15 graczy. Wprowadzony zostanie też timewalking z klasycznymi podziemiami Deadmines, Dire Maul i Stratholme oraz powrócą bossowie świata Sha of Anger z Mists of Pandaria oraz Archavon the Stonewatcher z Wrath of the Lich King.

Nie zabraknie także atrakcyjnych nagród. Obejmą one między innymi nowego wierzchowca i elementy kosmetyczne. Podczas wydarzenia będzie można zdobywać nową, okolicznościową walutę, Bronze Celebrations Tokens, którą następnie można będzie wykorzystać na zakup różnego rodzaju przedmiotów.

W ramach wydarzenia gracze będą mogli zdobyć również odświeżone wersje kultowych zestawów pancerza, których części dostępne były w Molten Core, Onyxia's Lair i Blackwing Lair. Blizzard przygotował też zupełnie nowe zestawy dla klas, które zostały wprowadzone w późniejszych rozszerzeniach: Mnicha (Monk), Rycerza Śmierci (Death Knight) oraz Przywoływacza (Evoker).

World of Warcraft’s 20th Anniversary - zestawy pancerza