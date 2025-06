Peter Dinklage jako Toksyczny mściciel. Tak szalonego zwiastuna dawno nie widzieliście

Fot. Materiały prasowe

Toksyczny mściciel to reboot kultowego horroru Tromy. Początkowo żaden dystrybutor nie chciał wziąć go pod swoje skrzydła z uwagi na to, jak absurdalny, „nie nadający się do premiery kinowej” i „niewystarczająco bezpieczny do wprowadzenia na rynek” był to projekt. Jego ryzykowną naturę podkreśla fakt, że trafi do kin bez kategorii wiekowej, by twórcy nie musieli się ograniczać. Na pewno więc wiele osób zaciekawi to, jak wygląda oficjalny zwiastun tak intrygującego tytułu.

Toksyczny mściciel wraca. Jest zwiastun!

Poniżej możecie zobaczyć oficjalny zwiastun filmu Toksyczny mściciel. Dajcie znać, co sądzicie.

Toksyczny mściciel: prawdziwy cult classic

Toksyczny mściciel zadebiutował w 1984 roku i stał się cult classic. Głównym bohaterem filmu jest woźny Melvin, który przez przypadek uległ mutacji. Postanowił, że wykorzysta zyskane przy tym supermoce do walki ze złem. Tak jak niemal wszystkie produkcje legendarnego studia Troma Entertainment, horror był przede wszystkim na wskroś dziwny i zabawny. Ostatecznie seria doczekała się aż czterech części. Za to w 2025 roku na ekrany win wejdzie reboot.

Główną rolę w nowej wersji zagra Peter Dinklage, gwiazda Gry o tron. Oprócz niego w obsadzie są między innymi Kevin Bacon i Elijah Wood. Za reżyserię odpowiada Macon Blair. Dystrybucją zajmuje się Cineverse, a producentem jest Legendary Entertainment. Fabuła będzie podobna do oryginału. Produkcja wejdzie do kin w USA 29 sierpnia 2025 roku bez kategorii wiekowej — możemy spodziewać się jednak krwawych i brutalnych scen, co widać nawet w trailerze.

Toksyczny mściciel - zdjęcia