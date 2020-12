Dalsze problemy Cyberpunk 2077. CD Projekt musi się zmierzyć z pozwem zbiorowym

CD Projekt

Amerykańska firma prawnicza Rosen Law Firm specjalizacja się w reprezentowaniu interesów inwestorów na całym świecie, złożyła do amerykańskiego sądu pozew zbiorowy przeciwko CD Projektowi. Chodzi oczywiście o problemy gry Cyberpunk 2077, które wyszły na jaw po premierze tej długo wyczekiwanej produkcji.

W pozwie przeciwko polskim twórcom gry podnoszone są następujące zarzuty: zatajenie bądź ukrywanie informacji przed inwestorami, że gra w wersji na PS4 / XBO jest praktycznie niegrywalna i pełna błędów co w rezultacie skutkowało tym, że Sony usunęło grę z PS Store oraz firmy CD Projekt, Sony i Microsoft zmuszone zostały do zwrotów pieniędzy za zakupioną grę. W konsekwencji tych działań CD Projekt poniósł uszczerbek na reputacji oraz doznał szkód wizerunkowych. Co za tym idzie, zdaniem powoda, CD Projekt informując o grze wprowadzał inwestorów w błąd przekazując im nieprawdziwe informacje, czym spółka działała na ich szkodę. Kiedy jednak gra się ukazała, prawda wyszła na jaw, w związku z czym inwestorzy ponieśli straty finansowe.