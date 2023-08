Wiedźmin 4 - ile osób pracuje nad grą? CD Projekt ujawnia

fot. CD Projekt Red

Od jakiegoś czasu wiemy, że w produkcji znajduje się kilka gier w uniwersum Wiedźmina, w tym zupełnie nowa, pełnoprawna odsłona, która znana jest pod nazwą kodową Polaris. Ciekawą informację na temat tego projektu ujawnił Adam Kiciński, prezes CD Projektu. Zdradził on, że zespół pracujący nad Polaris w ostatnim czasie znacząco się powiększył i pod koniec lipca znalazło się w nim aż 260 deweloperów. Na tym jednak nie koniec, bo Kiciński dodał też, że po premierze Widma Wolności, fabularnego rozszerzenia do Cyberpunk 2077, kolejni twórcy zostaną przekierowani do nowego Wiedźmina.

fot. CD Projekt

O istnieniu projektu Polaris dowiedzieliśmy się w marcu 2022 roku, ale jak na razie nie poznaliśmy praktycznie żadnych szczegółów, poza jednym: gra powstaje na silniku graficznym Unreal Engine 5, a nie RED Engine, jak poprzednie produkcje (od Wiedźmina 2 do Cyberpunk 2077: Widmo wolności).