Gdzie obejrzeć filmy z serii Naga broń? Sprawdź przed kinową kontynuacją

Naga broń to kultowa parodia gatunku – każda część pokazuje, że przekraczanie granic absurdu z pomysłem potrafi bawić do łez. Nawet po latach! Na platformie Netflix znajdziesz wszystkie trzy części serii z polskim tłumaczeniem. To idealny moment, by odświeżyć sobie filmy przed premierą nowej Nagiej broni, która wejdzie do kin w sierpniu 2025 roku.

Przypomnijmy, że Naga broń z 1989 roku była kolejnym projektem twórców hitu Czy leci z nami pilot?. Leslie Nielsen – po latach występów jako aktor dramatyczny – zyskał status króla komedii. Zarówno w trzech częściach tej serii, jak i w innych parodiach, dawał z siebie wszystko, a widzowie go pokochali.

W nadchodzącej kontynuacji Liam Neeson wciela się w Franka Drebina Jr., syna bohatera granego niegdyś przez Nielsena. Według pierwszych zapowiedzi jego przygody utrzymane są w tym samym absurdalnie prześmiewczym stylu.

Naga broń – opis fabuły filmu z 1989 roku

Frank Drebin – twardogłowy oficer legendarnego Wydziału Specjalnego – tym razem próbuje udaremnić zamach na samą królową Elżbietę. Jakby tego było mało, w intrygę zostają wplątani: Priscilla Presley, O.J. Simpson, wypchany bóbr, dwie drużyny bejsbolowe i cała galeria osobliwych postaci. Zwariowane przygody i nieprawdopodobne gagi rozśmieszą Cię do granic możliwości. [opis według dystrybutora kinowego]