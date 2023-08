PlayStation Plus mocno podrożeje. Nowe ceny wejdą w życie już we wrześniu

fot. SIE

Abonenci PS Plus w większości nie są zadowoleni z zapowiadanych przez Sony zmian. Korporacja zapowiedziała, że już 6 września podniesie ceny PlayStation Plus. Podwyżka obejmować będzie wyłącznie roczne plany, za to w każdym z wariantów: Essential, Extra oraz Premium. Dla obecnych subskrybentów na 12 miesięcy, podwyżka nie wejdzie w życie do daty następnego odnowienia, które przypada na lub po 6 listopada.

Nowe ceny rocznego abonamentu PS Plus przedstawiają się następująco:

PS Plus Essential 12 miesięcy: 71,99 euro - ok. 320 zł (do tej pory 240 zł);

PS Plus Extra 12 miesięcy: 125,99 euro - ok. 560 zł (do tej pory 400 zł);

PS Plus Premium 12 miesięcy: 151,99 euro - ok. 680 zł (do tej pory 480 zł).

Jednocześnie z zapowiedzią podwyżki ceny za usługę ujawniono gry, jakie trafią do wrześniowego abonamentu PS Plus. Są to następujące tytuły:

Saints Row

Black Desert - Traveler Edition;

Generation Zero