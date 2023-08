Starfield - Imagine Dragons nagrało utwór inspirowany grą. Zobaczcie teledysk do Children of the Sky

fot. youtube.com

Reklama

Amerykańska grupa Imagine Dragons wypuściła nowy utwór zatytułowany Children of the Sky. Zarówno piosenka, jak i teledysk do niej inspirowane są grą Starfield od Bethesdy. W klipie do utworu można zobaczyć fragmenty z tego nadchodzącego, kosmicznego RPG. Nie musicie jednak obawiać się spojlerów, bo ograniczono się jedynie do krótkich ujęć prezentujących niektóre z planet i lokacji.

Imagine Dragons - Children of the Sky (teledysk)

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsza nietypowa akcja promocyjna związana z nową grą Bethesdy. Niedawno do sieci trafiło wideo hologramu, który wyświetlono podczas meczu Realu Madryt.

Starfield - premiera na PC i Xbox Series X|S już 6 września lub 1 września dla osób, które zakupiły Premium Edition. Gra od dnia debiutu dostępna będzie w katalogu Xbox Game Pass, a naszą recenzję będziecie mogli przeczytać już 31 sierpnia o godzinie 18:00.