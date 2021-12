Wiedźmin - o czym 1. sezon? To streszczenie wszystko przypomni

Netflix

Wiedźmin to serial fantasy oparty na książkach Andrzeja Sapkowskiego. Jego premiera nastąpiła w grudniu 2019 roku i był to pierwszy serial, który bił rekordy popularności zbliżające go do poziomu Gry o tron. Stał się on fenomenem na skalą globalną, osiągając sukces w wielu krajach świata. Netflix więc był pewny, że ma hit oraz uniwersum, które może swobodnie rozwijać wraz z kolejnymi sezonami oraz spin-offami.

Wiedźmin w prawie 7 minut

Opublikowane wideo streszcza cały pierwszy sezon w niecałe 7 minut. Jest to o tyle ciekawsze, że nie ma tu mowy o problemach ze zrozumieniem linii czasowych, czyli tego, na co niektórzy widzowie narzekali w kontekście fabuły pierwszej serii. Pozwala zatem dobrze przypomnieć sobie wydarzenia i przygotować się na nadchodzący 2. sezon. Wideo jest z polskimi napisami.

Wiedźmin - premiera 2. sezonu odbędzie się 17 grudnia 2021 roku w Netflixie. Czekając na nowe odcinki przejrzyjcie fotki z uroczystej premiery w Londynie, która miała miejsce 1 grudnia 2021 roku.

