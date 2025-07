Intersection – polskie science fiction z intrygującym zwiastunem

fot. materiały prasowe

W Polsce powstają kryminały, filmy kostiumowe, komedie – głównie romantyczne – a ostatnio także horrory. Ale kina science fiction praktycznie nie ma. Ze względu na wysokie koszty realizacji, mało kto decyduje się na ryzyko związane z produkcją w tym gatunku. Doceniany na świecie polski film sci-fi W nich cała nadzieja z 2023 roku udowodnił jednak, że jest to możliwe. Czy Intersection pójdzie tą samą drogą? Pierwsze nagrody na festiwalach mogą na to wskazywać – film został już wyróżniony w Nowym Jorku, Los Angeles, Mediolanie i Rumunii.

Intersection - zwiastun polskiego science fiction

Reżyserem filmu jest Adam Nowak, który prywatnie jest wielkim fanem gatunku.

O czym jest Intersection?

Film ukazuje przyszłość, która wydaje się niepokojąco realna. Ludzie tracą pracę, zastępowani przez sztuczną inteligencję. Amadeusz (Sebastian Cybulski) przeżywa osobistą tragedię – śmierć ukochanej córki. Równocześnie traci zatrudnienie, a jego miejsce zajmuje android. Zdesperowany, decyduje się wziąć udział w tajnym projekcie ekscentrycznego milionera i wizjonera, Dominusa. W zamian za dużą sumę pieniędzy ma przetestować technologię o nazwie Intersection. Szybko orientuje się, że nie został wybrany przypadkowo.

Podobnie jak wiele uznanych zagranicznych filmów sci-fi, Intersection nie opiera się na efektach specjalnych, by opowiedzieć dobrą historię. Twórcy stawiają na kameralność i wiarygodny wizualnie świat. W opisach i recenzjach podkreśla się, że to opowieść o świecie pozbawionym wartości – bliższa klimatem Ex Machinie niż hollywoodzkim blockbusterom. Pomimo niewielkiego budżetu udaje się stworzyć opowieść przekonującą również wizualnie, co w kinie science fiction jest zawsze ważne.

W czerwcu film pokazano na festiwalu w Koszalinie. Na razie nie wiadomo, kiedy trafi do polskich kin.