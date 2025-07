Wywiad z wampirem z nowym tytułem. Teaser 3. sezonu zapowiada zmianę

fot. materiały prasowe

Serial amerykańskiej telewizji AMC ma od trzeciego sezonu nosić tytuł The Vampire Lestat. Z okazji San Diego Comic-Con opublikowano wideo zapowiadające wydarzenia z nowej serii oraz ogłaszające zmianę tytułu. Wygląda na to, że to pomysł na nowy sposób promocji nadchodzących odcinków.

Wywiad z wampirem – wideo zapowiadające 3. sezon

Co wiemy o The Vampire Lestat?

Fabuła ma skupić się na drugim tomie cyklu książkowego Kroniki Wampirów. Informację ogłoszono podczas panelu serialu na San Diego Comic-Con 2025. W nowym sezonie zobaczymy, jak wampir Lestat postanawia opowiedzieć swoją historię po swojemu – zakładając rockowy zespół i wyruszając w trasę koncertową.

Do obsady 3. sezonu Wywiadu z wampirem dołączają: Jennifer Ehle (jako Gabriella), Christopher Heyerdahl (jako Marius), Damien Atkins (jako Magnus), Ella Ballentine (jako Baby Jenks) oraz Jeanine Serralles (jako Christine Claire). Assad Zaman powróci jako Armand. Za sterami produkcji ponownie stoi Rolin Jones.

Data premiery nie jest jeszcze znana – wiadomo jedynie, że prace na planie niedawno ruszyły, a nowe odcinki trafią na ekrany w 2026 roku.