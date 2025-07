Talamasca – zwiastun serialu o wampirach, demonach i czarownicach. Spin-off Wywiadu z wampirem

fot. materiały prasowe

Talamasca: The Secret Order to nowy serial fantasy osadzony w tym samym świecie, co Wywiad z wampirem. Zarówno zwiastun, jak i panel na San Diego Comic-Con ujawniają, że Eric Bogosian pojawi się gościnnie jako Daniel Molloy – postać, w którą wcielał się w pierwszej odsłonie tego serialowego uniwersum. Aktor zapowiedział, że Talamasca wciąga Daniela jeszcze głębiej w swój mroczny świat.

Talamasca – zwiastun

Talamasca – o czym jest serial?

Fabuła skupia się na tajnej organizacji o nazwie Talamasca. Pracują w niej kobiety i mężczyźni odpowiedzialni za śledzenie oraz kontrolowanie działalności czarownic, wampirów i innych demonicznych istot na całym świecie.

Showrunnerami serialu są John Lee Hancock (The Blind Side) oraz Mark Lafferty (Halt and Catch Fire). Wspiera ich Mark Johnson, który nadzoruje rozwój tzw. Nieśmiertelnego Uniwersum serialowego Anne Rice.

Premiera i dostępność

Światowa premiera serialu zaplanowana jest na 26 października. Na razie nie wiadomo, kiedy – i czy – Talamasca trafi do Polski.