Zwiastun 5. sezonu The Boys pokazano na Comic-Conie. Co w nim zobaczyli widzowie?

fot. Prime Video

Reklama

Jako że na San Diego Comic-Con priorytetem była promocja 2. sezonu serialu Pokolenie V, niewiele czasu poświęcono 5. sezonowi The Boys. Mimo to zaprezentowano krótki teaser, który podekscytował fanów zarówno tego serialu, jak i kultowego Supernatural. Na razie nie trafił do sieci.

The Boys zabiło kino superbohaterskie? Wyjaśniam wpływ serialu na gatunek

The Boys – co pokazano w teaserze 5. sezonu?

Zapowiedź była pełna akcji i charakterystycznej dla serii brutalności. Wśród ciekawszych momentów dziennikarze zwracają uwagę na epizodyczny występ Setha Rogena, który od początku jest producentem wykonawczym serialu.

Dla wielu najważniejszym fragmentem było pojawienie się Jareda Padaleckiego i Mishy Collinsa – dobrze znanych widzom Supernatural. Ponieważ Jensen Ackles powraca jako Soldier Boy, fani liczą, że twórca serialu The Boys Eric Kripke (odpowiedzialny również za Supernatural) przygotował dla całej trójki wspólne sceny. Niestety, rola Padaleckiego i Collinsa w teaserze była zbyt krótka, by ujawnić szczegóły ich postaci.

Na ekranie pojawia się także Jeffrey Dean Morgan jako Joe Kessler – w Supernatural wcielał się w ojca głównych bohaterów.

Duże wrażenie robi również przemowa Homelandera (Anthony Starr), który mówi do tłumu: „To jest bezpieczniejszy, bogobojny kraj.” W teaserze pojawiła się także postać Jordan Li z Pokolenia V – przypomnijmy, że inni bohaterowie spin-offu występowali już w 4. sezonie.

Premiera nowego sezonu zaplanowana jest na 2026 rok.