Wiedźmin: sezon 2 - kiedy zostaną wznowione prace?

fot. Netflix

Wiedźmin ruszył ze zdjęciami do 2. sezonu na początku 2020 roku. Prace na planie przerwane zostały jednak przez pandemię koronawirusa. Ostatnio pojawiły się raporty dotyczące zasad i wytycznych związanych ze wznowieniem prac w Arborfield Studios w Wielkiej Brytanii, gdzie powstawać ma nowa seria produkcji Netflixa. Teraz portal Redanianintelligence.com podaje bardziej konkretny termin powrotu w przypadku Wiedźmina.

Nie jest to jeszcze oficjalna wiadomość, ale dziennikarze tego portalu są świetnie poinformowani jeśli chodzi o sprawy związane z serialem. Ekipa Wiedźmina ma powrócić według ich informacji na plan w sierpniu 2020 roku. Redaktorzy portalu spekulują, że do zakończenia zdjęć w 2. sezonie pozostało ok. czterech miesięcy, co stwarza szanse ukończenia prac na planie przed grudniem 2020 roku.

fot. Netflix

Premiera 2. sezonu zaplanowana jest na 2021 rok, zatem istnieje wciąż duża szansa, że serial pojawi się z nową odsłoną w serwisie nawet w styczniu. Na tego typu informacje przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać.