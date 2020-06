Wiedźmin - Krasnoludy i Nilfgaardczycy na alternatywnych szkicach

Źródło: Pixoloid Studios/Netflix

Za kostiumy do 1. sezonu serialu Wiedźmin odpowiadał Tim Aslam, którego praca została skrytykowana szczególnie za wygląd zbroi rycerzy Nilfgaardu. Twórcy zaraz po premierze zapewnili, że dokonają w tym elemencie zmian i dlatego też Aslama zastąpiła kostiumografka, Lucinda Wright.

Teraz jednak otrzymaliśmy alternatywne szkice koncepcyjne przedstawiające Krasnoludy, Driady i Nilfgaardczyków. Udostępnione przez portal Redanianintelligence.com pochodzą od Pixoloid Studios. Możemy zaobserwować, że wiele z tych wizerunków jest bliższe książek od tego, co ostatecznie zobaczyliśmy w serialu.

Mamy także inne spojrzenie na elfy, które także doczekają się zmian w wyglądzie. Kiedy jeszcze trwały zdjęcia do serialu na początku 2020 roku, widzieliśmy kilka zdjęć z planu przedstawiające m.in. Filavandrela (Tom Canton). Choć były one kiepskiej jakości, dawały nadzieję na to, że nieco większy nacisk położono na prezencję bohaterów z drugiego planu.

Zobaczcie udostępnione szkice koncepcyjne:

Wiedźmin - alternatywny szkic

Wiedźmin - premiera 2. sezonu zapowiedziana została na 2021 rok.