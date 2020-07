Wielka Brytania zmniejsza obostrzenia. Kiedy powrót na plan Mission Impossible 7?

źródło: materiały prasowe

Brytyjski rząd zapowiedział, że opublikuje w tym tygodniu wytyczne, pozwalające niewielkiej liczbie niezbędnych członków obsady i ekip filmowych na podróż do Wielkiej Brytanii bez konieczności poddawania się 14-dniowej kwarantannie. Te osoby będą musiały pozostawać w tak zwanych "bańkach" obejmujących wyłącznie zakwaterowanie i filmowe lokacje.

Te postanowienia wiążą się ze zmniejszeniem restrykcji związanych z pandemią, które umożliwią otwarcie się na filmową produkcję. Brytyjski Minister Kultury Oliver Dowden podkreśla, jak ważną rolę w gospodarce kraju odgrywają największe blockbustery i wysokiej jakości seriale telewizyjne:

Dzięki kreatywności, wiedzy specjalistycznej oraz dużym ulgom podatkowym dla przemysłu filmowego jesteśmy miejscem pożądanym przez filmowców, a to z kolei zapewnia wielki zwrot finansowy dla naszej gospodarki. Chcemy, aby przemysł się odbił, a zniesienie obowiązku kwarantanny dla małych grup i ekip filmowych jest kolejnym krokiem, aby umożliwić bezpieczny powrót na plan.

Źródło: Paramount Pictures

W zeszłym tygodniu Dowden kontaktował się z Tomem Cruisem w sprawie planu powrotu na plan siódmej i ósmej części Mission Impossible. Filmowcy będą mogli powrócić do studia Warner Bros. Studios w Leavesden (południowo-wschodnia Anglia). Jak podają media wznowienie produkcji ma nastąpić już we wrześniu. Z kolei tabloidowa gazeta The Sun twierdzi nawet, że Cruise już przygotowuje się do roli w Wielkiej Brytanii, co mogłoby przyspieszyć ten powrót.

Mission Impossible 7 i 8 jest jednym z kilku blockbusterów, które czekają na powrót do zdjęć w najbliższym czasie. Jednym z nich jest też Jurassic World: Dominion, który już dziś wznawia produkcję.