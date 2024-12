Najgorsze filmy 2024. Rekordowa ilość paździerzy. Za sprawą TYCH obrazów kino superbohaterskie sięgnęło dna

Reklama

Grudzień to czas świąt i podsumowań. Jak co roku, przygotowaliśmy dla Was kilka zestawień, w których podsumowujemy najważniejsze wydarzenia z popkultury mijających miesięcy. W poniższym artykule przyjrzymy się najgorszym filmom 2024 roku. Niestety, lista ta z roku na rok rośnie – tym razem znalazło się na niej ponad 70 tytułów, które rozczarowały jakością. Choć nie wszystkie są tragiczne, większość z nich zawodzi na wielu płaszczyznach.

Dlaczego tak wiele filmów nie spełniło oczekiwań? Netflix wciąż wypuszcza na potęgę produkcje pełne schematów: nijakie kino akcji, nieśmieszne komedie i przeciętne dramaty. Na dużym ekranie również nie brakowało zawodów. Superprodukcje udowodniły, że ogromny budżet nie gwarantuje sukcesu – czasem wręcz przeszkadza w opowiedzeniu ciekawej historii. Dotkliwie odczuły to filmy superbohaterskie, które od kilku lat borykają się z kryzysem. W 2024 roku powstało ich niewiele, a te, które trafiły do kin, w większości okazały się porażkami (z chlubnym wyjątkiem nowego "Deadpoola").

Niektóre rozczarowania były szczególnie bolesne. Reżyserzy z wyrobioną marką, obiecujące tematy i spektakularne fiasko – takie filmy również znalazły się w zestawieniu. Przyczyny ich niepowodzenia to materiał na osobny artykuł. A jak wypadło polskie kino? Tutaj mamy pozytywną niespodziankę – liczba słabych rodzimych produkcji jest mniejsza niż w poprzednich latach. Czy to oznacza przełom? Trudno powiedzieć, ale warto obserwować, jak rozwinie się sytuacja na naszym rynku.

Najgorsze filmy 2024

Zanim jednak ocenimy przyszłość, przyjrzyjmy się teraźniejszości – oto najgorsze filmy 2024 roku! Szczegóły poniżej.