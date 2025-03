Zagraj w The Dark Ages jak Doom Slayer. Oto kolekcjonerski zestaw z repliką hełmu

fot. DPI Merchandising / PLAION

Fani serii DOOM już wkrótce będą mogli powiększyć swoją kolekcję o wyjątkowy gadżet: replikę hełmu głównego bohatera, Doom Slayera, który ten będzie nosił na głowie w najnowszej odsłonie, The Dark Ages.

Kolekcjonerski zestaw DOOM: The Dark Ages Helmet Replica Bundle trafi do sprzedaży 15 maja, a więc tego samego dnia, co najnowsza odsłona cyklu. Jest on efektem współpracy firm DPI Merchandising, PLAION oraz Bethesda Softworks. W skład pakietu wchodzi pełnowymiarowa replika hełmu Doom Slayera z efektami świetlnymi LED, którą można włożyć na głowę dzięki regulowanemu paskowi, replika niebieskiej karty wykonana ze stopu cynku oraz zestaw 3 tkanych naprasowanek, a wszystko to zamknięto w ozdobnym pudełku.

Cena DOOM: The Dark Ages Helmet Replica Bundle w polskich sklepach wynosi około 800 zł, a ilość dostępnych egzemplarzy jest ograniczona. Warto podkreślić, że zestaw nie zawiera samej gry.

Doom: The Dark Ages - premiera gry już 15 maja na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Nowa odsłona kultowej serii zabierze Doom Slayera do średniowiecza, gdzie ponownie przyjdzie mu zmierzyć się z siłami Piekła.