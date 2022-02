Wiking - bitwy i Hamlet. Alexander Skarsgaard o scenach batalistycznych

fot. materiały prasowe

Wiking to jeden z niewielu filmów kostiumowych, które w 2022 roku wejdą na ekrany i dostarczą widowisko. Główną rolę gra Alexander Skarsgård, który w rozmowie z czasopismem Interview wyjawił, że od zawsze marzył o tym, by zagrać w filmie o wikingach. Zawsze chciał, aby to było opowiedziane z rozmachem i rozrywkowo, a dzięki reżysreowi Robertowi Eggersowi to się spełniło. Wyjaśnia, że Eggers wręcz obsesyjnie podszedł do dopracowania wszelkich detali. Najmniejszy szew na ubraniach musiał być prawidłowo skonstruowany.

- Oczywiście to jest trudne, gdy opowiadasz historię rozgrywającą się 1000 lat temu. Trzeba pozwolić sobie na pewne kreatywne odstępstwa.

Wiking a sceny batalistyczne

Alexander Skarsgaard obiecuje, że w filmie mamy zobaczyć długie i intensywne bitwy. Do tego Eggers kręcił je na długich, 4-minutowych ujęciach dla lepszego efektu.

- W Wikingu są długie, intensywne walki z 40 kaskaderami, końmi i dwoma setkami statystów. Aby nakręcić to na jednym ujęciu trwającym 4 minuty oznacza, że jeśli coś w tle nie wyszło, musisz wszystko zaczynać od nowa...

Wiking - o czym jest film?

Aktor tłumaczy, że historia oparta jest na starej sadze pod tytułem Prince Amleth of Jutland, która była inspiracją dla Szekspira do napisania Hamleta.

- Jest to opowieść o mężczyźnie, który chce pomścić śmierć ojca. Wszystko zaczyna się na wyspie na północnym Atlantyku. Moja postać to młody książę . Kiedy jego ojciec zostaje zabity przez jego wuja, udaje mu się uciec z wyspy. Wuj myśli, że zginął - opowiada aktor.

Wiking - zdjęcia

Wiking

Wiking - premiera 22 kwietnia 2022 roku tylko w kinach.

