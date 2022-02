Wikingowie: Walhalla - pełny zwiastun serialu Netflixa. Bitwy z rozmachem!

fot. materiały prasowe

Wikingowie: Walhalla to kontynuacja hitu Wikingowie, ale nie do końca tworzona przez tę samą ekipę. Michael Hirst, twórca pierwowzoru jest producentem, ale twórcą nowego serialu jest Jeb Stuart, który jest również scenarzystą. Znamy go z wielu docenianych kinowych filmów jak Szklana pułapka czy Ścigany.

Wikingowie: Walhalla - zwiastun

Wikingowie: Walhalla - o czym serial?

Historia rozgrywa się na początku XI wieku i pokazuje losy najsłynniejszych wikingów swoich czasów, czyli Leifa Eriksona, Freydis, Haralda Srogiego i normańskiego króla Wilhelma Zdobywcy. Herosi będą przecierać szlaki i toczyć boje o przetrwanie w ciągle zmieniającym się i ewoluującym świecie.

Wikingowie: Walhalla - zdjęcia

Wikingowie: Walhalla

W obsadzie produkcji znajdują się Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter, Bradley Freegard, Jóhannes Jóhannesson, Laura Berlin, David Oakes, Caroline Henderson, Pollyanna McIntosh i Asbjørn Krogh Nissen. Jeb Stuart, współtwórca Wikingów, pełni rolę showrunnera.

Wikingowie: Walhalla - premiera serialu na platformie Netflix 25 lutego.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.