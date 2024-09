fot. materiały prasowe

Aktualnie Jenna Ortega i Winona Ryder wspólnie promują film Beetlejuice Beetlejuice, udzielając wielu wywiadów. W jednym z nich, zrealizowanym dla Harper's BAZAAR, aktorki odpowiadały na pytania dotyczące siebie nawzajem. Kiedy pojawił się temat roli, która szczególnie nie spodobała się agentce Winony, Jenna poprawnie odgadła, że chodziło o Veronicę z filmu Heathers (Śmiertelnego zauroczenia).

- Moja agentka dosłownie błagała mnie na kolanach, żebym tego nie robiła: "Proszę, zrujnujesz sobie karierę!".

Co ciekawe, po obsadzeniu Ryder w filmie Heathers, aktorka faktycznie straciła inną rolę. Reżyser miał się na nią obrazić, co poskutkowało zwolnieniem. Obie aktorki jednak doszły do wniosku, że ostatecznie wyszło to Winonie na dobre.

Heathers - fabuła

Ekskluzywna szkoła średnia w miasteczku Sherwood. Znaczący wpływ na resztę szkolnej społeczności ma paczka czterech przyjaciółek: trzy imienniczki Heather i Veronica Sawyer. Liderką grupy jest Heather Chandler, bezlitośnie tępiąca i wykpiwająca wszystkich którzy nie pasują do narzuconych przez nią standardów. Jej dowcipy najmniej bawią Veronicę, która nie znosi Heather. Pewnego dnia Veronica poznaje Jasona Dean'a, który nie tylko nosi przy sobie broń, ale miewa makabryczne pomysły.

Heathers jest przykładem wyjątkowo specyficznego filmu, który dzisiaj znajduje się w kanonie popkultury. Obok których produkcji można go postawić?