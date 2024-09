Winona Ryder straciła kluczową rolę. Wszystko przez tabloidy i paparazzi

Paradoksalnie, u szczytu swojej sławy można stracić wiele ról przez uwagę, jaką koncentrują na tobie media. Tak się stało w przypadku Winony Ryder, która pierwotnie miała zagrać w dramacie romantycznym Zakochany bez pamięci. Ostatecznie rola przeszła do Kate Winslet. W wywiadzie dla magazynu Esquire, Ryder opowiedziała o utracie tej roli.

- To był tak wspaniały scenariusz i [reżyseri ja] byliśmy w małej restauracji, gdy ludzie zaczęli do mnie podchodzić. Na zewnątrz stał również paparazzi, co było dla mnie dość nietypowe. Pamiętam twarz Gondry'ego, i mnie próbującą go przekonać, że to nie jest normalne. I wiem, że nie było.