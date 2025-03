Co z The Last of Us 3? Znany insider twierdzi, że gra jednak powstaje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Powiedzieć, że sytuacja wokół The Last of Us 3 jest skomplikowana, to jak nic nie powiedzieć. Przypomnijmy, że w 2024 roku Neil Druckmann ze studia Naughty Dog zasugerował, że najprawdopodobniej powstanie trzecia część i ma on już na nią pewien pomysł. Wyglądało jednak na to, że przez ostatni rok sprawy się skomplikowały, bo w niedawnym wywiadzie szef studia Naughty Dog stwierdził, by fani "nie zakładali, że powstanie więcej The Last of Us". Teraz zaś oliwy do ognia postanowił dolać znany insider.

Daniel Richtman, którego doniesienia bardzo często się sprawdzały, opublikował na swoim profilu na platformie Patreon wpis, w którym zdradził, że The Last of Us 3 nie tylko powstaje, ale też poczyniono już pewne kroki, jeśli chodzi o produkcję gry. Podobno wybrano aktorów do części ról, a także nakręcono niektóre sceny.

Oczywiście na ten moment są to jedynie niepotwierdzone przecieki, choć z dość wiarygodnego źródła. Zalecamy podchodzić do nich z dystansem i czekać na oficjalne komunikaty. Na razie pewne jest jedno – studio Naughty Dog pracuje nad zupełnie nową marką, grą Intergalactic: The Heretic Prophet, którą zapowiedziano podczas ubiegłorocznej gali The Game Awards. Prawdopodobnie to właśnie na pracach nad tym projektem skupia się większa część zespołu.