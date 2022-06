Władca Pierścieni - elf Celebrimbor stworzył pierścienie władzy. Nowe zdjęcia i informacje o postaci

Amazon/Fandom

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy to wielkie przedsięwzięcie platformy Amazon Prime Video. Wiemy z wcześniejszych zapowiedzi, że ważną rolę w serialu odegrają tytułowe pierścienie, o których słyszeliśmy w prologu filmu Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia. W serialu zobaczymy jak dokładnie doszło do ich powstania.

Kluczowa w tym kontekście okaże się postać elfa Celebrimbora, niezwykle ważnej postaci dla świata Władcy Pierścieni. J.R.R. Tolkien ledwie wspomniał o niej w książkach, dzięki czemu wiemy, że postać ta odpowiedzialna jest zarówno za stworzenie trzech pierścieni, jak i za przechowywanie ich poza zasięgiem Saurona. Artykuł zamieszczony na Fandom.com potwierdza, że postać ta odegra bardzo dużą rolę w dwóch pierwszych sezonach serialu Amazona.

Historia Celebrimbora jest fascynująca, a nowy serial ma ją dogłębnie zbadać i rozwinąć. Wiemy już, że akcja Pierścieni Władzy rozgrywa się w Drugiej Erze i stanowi prequel zarówno do Hobbita, jak i Władcy Pierścieni, których wydarzenia mają miejsce w czasach Trzeciej Ery. Korzenie Celebrimbora, opisane w książkach, sięgają Pierwszej Ery. Jako książę Ńoldorinów był ostatnim z rodu Fëanora, którego głową był jego dziadek. Sam Fëanor był synem Finwëgo, pierwszego Najwyższego Króla Ńoldorów. Największym osiągnięciem Fëanora, jako największego rzemieślnika klanu, było stworzenie trzech klejnotów znanych jako Silmarile - wyczyn ten ma swoje echa w dziedzictwie Celebrimbora. To właśnie o te klejnoty toczyła się Wojna o Klejnoty, w której Elfy z Beleriandu wraz z Edainami i krasnoludami stanęły do walki z siłami Morgotha.

fot. Amazon Prime Video

Celebrimbor brał udział w wielu bitwach podczas tej wojny, która zakończyła się tym, że część jego krewnych opuściła Śródziemie, a on pozostał, osiedlając się w Eregionie w Drugiej Erze - tam właśnie znajdują się w Pierścieniach Władzy.

Celebrimbor jest władcą Eregionu i sąsiadem królestwa Khazad-dûm - mówi Charles Edwards, aktor odgrywający tę rolę w serialu. - Aktywnie stara się przekształcić Eregion w miejsce doskonałe. W tym celu współpracuje z krasnoludami, starając się wykorzystać ich talenty i kreatywność. Celebrimbor ma posiadać ukryty cel, niemniej jest entuzjastą bliskiej współpracy obu ras. Żadna z ras nie dokonałaby takich cudów, jakie stworzyła, bez pomocy drugiej. Tak więc najwyraźniej jesteśmy w czasach pokoju, z pewnością jeśli chodzi o współpracę, i [Celebrimbor] ma do nich wielki szacunek. A krasnoludy mają reputację fanatycznych robotników, jubilerów i rzemieślników.

Początki sojuszu Celebrimbora z krasnoludami są tematem 1. sezonu Pierścieni władzy i jest to partnerstwo, które Sauron, pod inną postacią, stara się wykorzystać. W książkach Sauron, nazywający siebie Annatarem, zaprzyjaźnił się z elfami z Eregionu i nauczył ich rzemiosła wyrobu pierścieni. Pod kierunkiem (i manipulacją) Saurona kowale wykuwali pierścienie, ucząc się tego rzemiosła, co zaowocowało wykuciem 16 z 19 Pierścieni Władzy. Celebrimbor sam, bez pomocy Saurona, wykuł trzy Pierścienie Elfów. Nie wiedział jednak, że samo rzemiosło, którego nauczył go Sauron, miało na celu wprowadzenie do pierścieni magii wiążącej - co oznaczało, że pierścienie elfów były związane z Jedynym Pierścieniem i przez niego kontrolowane, tak jak wszystkie inne Wielkie Pierścienie.

Według twórczości Tolkiena, Celebrimbor i elfy z Eregionu zatrzymały zrobione przez Saurona pierścienie, gdy dowiedzieli się, że nimi manipulował.

Dąży do czegoś większego, czego nikt inny nie rozumie. I dlatego może być samotny. Potrafi wykorzystywać ludzi, ale tylko po to, aby dotrzeć do miejsca, które według niego będzie lepsze dla wszystkich i przyniesie mu wielką chwałę. Jest bardzo próżny.

fot. Empire

Pierścienie stworzone przez Celebrimbora nie zostały napiętnowane mocą Saurona, ale wciąż są podatne na moc Jedynego Pierścienia. Celebrimbor nazwał je Vilya, Narya i Nenya od głównych żywiołów Śródziemia: powietrza, ognia i wody. Aby zapewnić im bezpieczeństwo, odesłał pierścienie - dwa do Gil-galada w Lindonie, a jeden do Galadrieli w Lórien. W końcu wyśle też najpotężniejszy z siedmiu krasnoludzkich pierścieni, znany jako Pierścień Thrarara (który widzieliśmy już na ekranie w trylogii Hobbit), do Durina III z Khazad-dûm.

Od aktora dowiadujemy się także, że Tolkien miał trzy wersje postaci i serialowa wizja na bohatera jest połączeniem każdej z nich.

Ceni sobie prywatność. Jest genialnym rzemieślnikiem. I jest bardzo skrupulatny. Potrafi być podatny na manipulacje. Jest dumny. Woli odosobnienie, nie przepada za ludźmi. Nie jest zbytnio zainteresowany życiem towarzyskim. Potrafi być dość dosadny. Jest bardzo ambitny.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - nowe zdjęcia (dwa pierwsze)

Pierścienie Władzy - Celebrimbor

W serialu zobaczymy postać, która zaczęła w siebie wątpić. Napędza go jednak maniakalne pragnienie tworzenia. Po tym, co już zrobił, chce stworzyć coś, co przewyższy wszystko inne. A ponieważ zrobił już tak wiele, zaczyna wątpić, że jego pragnienie jest możliwe do zrealizowania. Żyje w cieniu swojego przodka, którego osiągnięcia były bardzo znaczące. Są osoby, które twierdzą, że tego dokonał, ale on sam w to nie wierzy.

Zobacz także:

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2 września 2022 roku.